No marcamos ninguna pared, pero sí el espíritu de bogotanos: minga al Concejo

Varios representantes de la minga indígena llegaron hasta el Concejo de Bogotá, para enviar un mensaje a todos los habitantes de la ciudad a través de esa corporación.

El coordinador la guardia indígena en la minga, Luis Acosta, destacó el comportamiento de esas comunidades en las calles de la ciudad durante la protesta que se realizó en las últimas horas, luego que no se presentaran hechos de vandalismo o desórdenes.

El vocero precisó que el objetivo de la marcha era dejar distintos mensajes en pro de la paz y la sostenibilidad a los habitantes de Bogotá como el cuidado del agua, la naturaleza y la vida misma, rechazando la violencia.

"Ayer no hubo disturbios señores concejales, no hubo uno solo. Que alguien me diga si alguien marcó una sola pared, creo que marcamos el espíritu de muchos bogotanos. Dejamos la marca de la dignidad, de la espiritualidad, de la paz", dijo.

Precisó que "cuando nos vayamos no vamos a quedar contagiados de covid-19, vamos a quedar contagiados de espiritualidad, de hermandad, de sabiduría del ser humano. Quiero hablar de seres humanos, porque nos ha tocado vivir esta guerra dolorosa", agregó.

El líder indígena también aseguró que es necesario que el país se abra a la diversidad y a la multiculturalidad, mientras destacó el trabajo de la guardia indígena especialmente en el cuidado de las distintas regiones y recursos naturales con los que cuenta el país.

"Tenemos que ponernos en esa ruta, en una Colombia diversa porque desde la Constitución se aprobó esa diversidad y creo que no nos conocemos los colombianos y se habla de Colombia en el mundo por otras cosas, pero no por las riquezas que tenemos", mencionó.

"Esa riqueza la defendemos nosotros los guardias indígenas y por eso vinimos acá a Bogotá a decir que nosotros estamos en los territorios defendiéndolos. Somos 70 mil, estamos en 29 departamentos hombres y mujeres que no se rinden ante la guerra y estamos con la paz", expuso.

La intervención de los representantes indígenas se dio al inicio de una sesión semipresencial de la Comisión de Hacienda, en la que se definirá el cupo de endeudamiento de Claudia López.

Los líderes fueron invitados por las concejalas Ati Quigua y Susana Muhamad.