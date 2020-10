No nos vamos de la alcaldía hasta judicializar a quienes mataron a los jóvenes: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López en su visita a la localidad de Bosa, en el sector de El Porvenir, afirmó que su administración no descansará hasta que sean judicializados los responsables de los asesinatos con arma de fuego durante las noches del 9 y 10 de septiembre en Bogotá.

"Sobre los incidentes inaceptables del 9 y 10 de septiembre, yo trabajo todos los días con la Policía y como todo en la vida, hay gente extraordinaria que hace bien su trabajo y otra que no", dijo la alcaldesa respecto al trabajo que adelanta la misma Policía, así como las autoridades judiciales y disciplinarias con el fin de esclarecer la presunta participación de algunos uniformados en las muertes de estas personas.



López agregó que "tengan la plena seguridad de que no nos vamos a ir de esta administración, de ésta alcaldía hasta que no se judicialicen a los que mataron a nuestros jóvenes el 9 y 10 de septiembre, de eso no tengan la menor duda. Nosotros fuimos los primeros que pusimos las denuncias, por ahora no tenemos mayores datos, claro ha pasado poco tiempo y es una investigación difícil, pero ahí vamos a estar y esperando resultados para que se tomen medidas".

Uno de los jóvenes afectados por los hechos del 10 de septiembre en la localidad de Bosa aseguró que "a mi me capturaron el 10 de septiembre, yo era el enlace entre la alcaldía y el grupo de jóvenes que participábamos en la protesta, los integrantes de la alcaldía me buscaron y la respuesta fue que yo no estaba en la estación y pasé la noche allá con otros 30 jóvenes". Las afirmaciones las realizó en medio del consejo de Gobierno que hizo la Alcaldía en Bosa, allí el denunciante también dijo que "Inclusive habían menores de edad, en San José Bernardino tenemos, muertos, no se sabe a la fecha nada".



En este consejo de gobierno también participó la Alcaldía Local de Bosa y varios voceros de la comunidad. Allí se tocaron temas como la inseguridad, el desempleo, las ayudas destinadas a los adultos mayores y mujeres cabeza de hogar, y los vendedores ambulantes, entre otros.