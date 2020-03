No podemos darnos el lujo de aislarnos: vendedores ambulantes en Bogotá

Vendedores ambulantes mayores de 70 años

Francisco tiene 73 años. Vende dulces que carga en un cajón azul caminando por todo el sector comercial del barrio Restrepo.

"¿Si me quedo en mi casa, quién me va a mantener?", responde cuando le preguntamos por las medidas de aislamiento obligatorio en su caso.

“Cómo me voy a quedar en la casa, quién nos mantiene?”, me cuenta don Luis Eduardo de 82 años, vendedor de lotería en Bogotá. Para algunos, la pandemia del #coronavirus no es tan abrumadora como la posibilidad de NO llevar dinero a la casa para comer. pic.twitter.com/3vjPLRb4Ki — Carolay Morales (@CarolayMorales) March 16, 2020

Cuenta que además, "para completar, las ventas han estado muy bajitas. Ya no vendo lo mismo que antes y si no vendo, no como".

Don Francisco resalta no solo por su apariencia cansada a sus 73 años, sino porque en la punta de su nariz tiene lo que pareciera ser una enfermedad grave que no ha podido ser tratada.