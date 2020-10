“No se dejó robar el celular, por eso lo hirieron y murió desangrado”: hermana de Osvaldo Muñoz

Luz Mary Muñoz, hermana de Osvaldo Muñoz, el hombre asesinado al interior de un articulado de TransMilenio tras un aparente caso de hurto, cuestionó la falta de ayuda para trasladar a su familiar a un centro hospitalario cercano, donde le hubieran podido brindar atención médica.

En diálogo con RCN Radio, la mujer señaló que “yo me demoré media hora en llegar y el seguía ahí en la estación. Lo que no entiendo es por qué no lo alcanzaron a llevar a un centro médico, él se hubiera podido salvar. TransMilenio no tiene servicio de enfermería y tampoco había Policía para que lo recogieran”.

Le puede interesar: Identifican una mutación del coronavirus que ataca de nuevo a Europa

La hermana de la víctima relató que “él no se dejó robar y por eso lo hirieron. Nadie me ha dicho nada, no nos han dado ninguna explicación “.

Aseguró que hasta el momento no han recibido mayor información sobre la muerte de Oswaldo Muñoz, por lo que pidió a la alcaldesa, Claudia López, que no abandone ese caso.

“Yo le pido a la alcaldesa que no nos deje solos. Ella es muy buena alcaldesa y le pido que nos tengan un poquito de consideración porque merecemos saber cómo pasaron las cosas y que va a pasar”, puntualizó.