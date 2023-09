'No se puede subsidiar el transporte a costo del bolsillo de los bogotanos': Gral (r) Jorge Vargas

El general en (r) y candidato por la Alcaldía de Bogotá, Jorge Luis Vargas, se pronunció sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de que el servicio de transporte en el país se pague a través del recibo de energía, para mejorar la calidad de vida de los usuarios.

Al respecto, el general (r) señaló que no es posible que los ciudadanos asuman esta carga en los servicios públicos.

"Bienvenidas todas las propuestas que le dan sostenibilidad al transporte del servicio de Transmilenio, pero no a cargo del golpeado bolsillo de los bogotanos con el incremento de las tarifas en los servicios públicos. Ayer recorriendo la ciudad, y preguntándole sobre la gratuidad del transporte público, ninguno está de acuerdo", dijo Vargas.

Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, a través de su cuenta de X, aseguró que la propuesta del presidente Gustavo Petro, de subsidiar el transporte público, es viable técnica y jurídicamente.

“Traería importantes beneficios para mejorar sistemas de transporte público urbano y, así, también la movilidad y calidad de vida en ciudades”, dijo Camargo.

En ese mismo sentido, precisó que con esta propuesta se estaría dando una solución a un tema que ha estado en agenda durante los últimos años y que aqueja a todos los colombianos.

Aunque hubo muchos en contra de esta idea del mandatario, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, mencionó que es una 'buena idea'.

"Es bueno subsidiar el transporte público por razones de equidad y ambientales. De hecho, está subsidiado en casi todas partes", escribió Peñalosa.

Agregó que "el transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos, se consume lo que se necesita y no más. No porque sea gratis, la gente va a pasear todo el día en bus o metro".

En esa misma línea, dijo que esta idea del presidente Petro es fácil de implementar.

"Yo he propuesto avanzar hacia eso cobrando por el uso del carro con rastreo satelital. Pero la propuesta de Petro es más fácil y rápida de implementar, mientras se avanza en sistemas para cobrar por el uso del carro. Tendría una repercusión internacional importante", finalizó.