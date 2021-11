No se salva nadie: Con arma traumática atracan a conductor de Transmilenio en Suba

En las últimas horas en la localidad de Suba, Eduardo Guzmán, un conductor de Transmilenio fue atracado por tres delincuentes quienes le pidieron el dinero, el celular y todo lo que llevara de valor, lo golpearon en la mitad de la calle dejándolo inmovilizado en el piso, igualmente reveló que lo amenazaron de muerte y le dispararon con un arma traumática en dos oportunidades.

"Salgo a trabajar en la madrugada y cuando iba llegando a la esquina de la carrera 91, fui abordado por tres tipos los cuales me agreden y me amenazan con un arma traumática diciéndome que me van matar si no les entrego las pertenencias", señaló el conductor.

"Esos delincuentes me golpearon y fue cuando quedé inmovilizado en el piso, me impactaron con el arma en el abdomen y un brazo; luego se escaparon en bicicleta y los vecinos me ayudaron", narró Eduardo Guzmán en entrevista con Alerta Bogotá.

Guzmán asegura que quienes lo amenazaron de muerte eran de nacionalidad extranjera por el acento; añadió que intentó pararse del piso pero le fue imposible por los golpes y los disparos que sufrió, los vecinos del sector Villa Elisa le prestaron los primeros auxilios, enseguida llegó la Policía y lo llevaron en una patrulla hasta el Hospital de Suba donde está siendo atendido.

Según la comunidad de ese sector, es muy común que delincuentes salgan a robar a las personas desde las 4:00 a.m. pues no es el primer caso de hurto en esa modalidad que se registra en la zona, teniendo en cuenta que la inseguridad se dispara en fechas decembrinas.

"Aquí es muy inseguro, antes no era así pero desafortunadamente esa plaga sale desde muy temprano a robarle las cositas a la gente, esos son una 'choramenta' que debería controlarla la Policía, darnos más seguridad porque aquí nos unimos y compramos cámaras, y mandamos pruebas pero los dejan libres y pues no estamos en nada", dijo una habitante de la localidad.

Por ahora se espera que los mismos vecinos entreguen las cámaras de seguridad del sector para que los videos sean analizados por las autoridades competentes, ya que los delincuentes iban en bicicleta y con la cara descubierta según explicó la victima, quien se encuentra en recuperación en un centro asistencial justo el día de su cumpleaños número 42.