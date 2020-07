No sirvió cerca del 70% de los respiradores que llegaron a Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López reveló que la ciudad tuvo un nuevo "tropiezo" en la batalla contra el coronavirus, en un momento donde la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) supera el 80% y la ciudad evalúa declarar la alerta roja hospitalaria.

El Gobierno Nacional entregó 305 ventiladores para dotar las UCI, sin embargo sólo se lograron instalar 99 debido a que 206 presentan fallas en el software.



De los 305 ventiladores ofrecidos, 99 se instalaron y 206 no sirvieron. No se pudieron instalar por fallas en el software. Estamos trabajando con el gobierno nacional para ver si el proveedor los puede arreglar o si nos los cambian por otros. La ocupación UCI queda en 83%. 🧘🏻 pic.twitter.com/0nasDWioqx — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 8, 2020

La alcaldesa manifestó que para resolver esta situación se está trabajando en una mesa técnica con el Ministerio de Salud y otras entidades del orden nacional evaluando las posibles soluciones.



"Estamos trabajando en una mesa con el doctor Plata, con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el Ministerio de Salud, ellos van a ver con el proveedor de esos ventiladores que es chino si se logra arreglar el problema del software pronto, o si nos los pueden cambiar por otra marca que tengan disponible".



Dadas estas nuevas condiciones y con la instalación de 99 nuevos ventiladores la ciudad bajo el porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo del 84,7% al 83%. Según la alcaldesa el personal médico necesario para la operación de estas nuevas UCI ya se encuentra disponible por lo que únicamente queda pendiente la instalación de los ventiladores para ampliar la capacidad hospitalaria de la ciudad.



No obstante, la situación sigue siendo bastante preocupante para la Administración Distrital, este viernes se tomarán nuevas decisiones teniendo en cuenta el retraso en la instalación de estos ventiladores, no se descarta que las autoridades declaren la alerta roja hospitalaria y ordenen medidas de aislamiento y confinamiento más estrictas para todos los ciudadanos.