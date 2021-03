"No somos personas para el Estado, somos peor que animales": desplazado en calle de Bogotá

"No puedo dejar que mis hijos vivan en la calle como yo. Esto es muy duro. El frío, el hambre, no tener dónde hacer nuestras necesidades... Es dura la indiferencia de la gente que nos humilla, que nos ven como delincuentes. Nosotros somos campesinos, no somos maleantes", aseguró.

Cuando habla de su situación, sus ojos se encharcan de lágrimas. Luego toma algo de fuerza y reclama por las ayudas que no le han llegado. "No somos personas para el Estado, somos peor que animales. No nos tienen en cuenta", afirmó.

"Me han dicho que nos van a ayudar pero todo se queda en palabras. Nos ponen a hacer trámites que a veces ni entendemos. ¿Qué Quiero? Quiero vivir dignamente, como estaba en Buenaventura. Con mi casa, mis animales, mi vida. Quiero pasar, lo que me queda de vida tranquilo, en paz. No quiero sufrir más", narró.

Como él, son decenas de historias de personas que llegaron a este lugar desde el pasado 30 de noviembre de 2020 a vivir a las afueras de la Embajada de Noruega. La mayoría cuenta que se quedó sin cómo pagar un arriendo y por eso decidieron vivir en la calle.