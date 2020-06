En ese lugar algunas personas, asegura el Distrito, intentaron invadirlo nuevamente incendiando y tumbando los árboles de esa reserva para ocupar ilegalmente el parque.

"No somos tierreros. Aquí nadie no ha ofrecido algo, esto fue por familias que llevan aquí desde diciembre. Aquí nadie pide plata, nadie nos ha dicho que nos metamos", añadió Andrea Rodríguez, una de las personas afectadas por este desalojo.

Le puede interesar: Conductores de Transmilenio protestan por condiciones de sus contratos

Fabian Ortiz, otro de los desalojados de la zona, agregó que "pueden investigar y van a ver que no hay nada, no nos han pedido nada como para que nos digan eso (que son tierreros). Nosotros no hemos quemado nada, los que han quemado eso es policía, que nos sacan y queman las maderas".

Añadió que no han recibido opciones para poder encontrar un lugar en donde vivir. "Nosotros llegamos aquí porque somos de Usme, por la problemática que esta aumentando. No tenemos para pagar arriendos, ya nos han saco de las casas y tampoco para servicios públicos, es una situación delicada la que se vive acá".

#ATENCIÓN A esta hora, después de recuperar parte del terreno del Parque Entrenubes, personas intentan invadirlo nuevamente incendiando y tumbando los árboles de esa reserva del suroriente de Bogotá. pic.twitter.com/JhxxkTWAoS — Sec. Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 2, 2020

Ante esa situación, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que "organizaciones criminales de tierreros y narcotráfico invaden zonas de alto riesgo o reservas ambientales, las lotean y estafan familias que usan de escudo. Ha pasado en Cerro Seco, Altos de la Estancia y Entre Nubes”.

“Un drama humano, social, ambiental y de seguridad muy difícil (...) Unimos esfuerzos de los equipos sociales, de habitat, Policía y Ejército para prevenir y controlar esa ocupación no sólo ilegal sino riesgosa para familias humildes y darles alternativas de traslado, arrendamiento y atención. Ciudadanos han organizado también donatones de ayuda", añadió López.