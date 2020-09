"No soy la mamá, yo soy la alcaldesa": Claudia López, por aglomeraciones en San Victorino

Comerciantes informales, por su parte, aseguran que tratan de reactivar la economía de San Victorino con descuentos en ropa, zapatos y otros productos.

Una de ellas es la comerciante de ropa Martha Piedrahíta, quien señaló: "Toca aprovechar que hicieron madrugón hoy. Hay cosas baratas, otras no tanto, pero bueno, había que venir (...) Igual, tengo mi tapabocas, mi careta y hasta guantes, también desinfectante, entonces pues estoy bien protegida. ¿Por qué no venir?".

"Las aglomeraciones, digamos, están afuera, porque uno entra al centro comercial y ya no se ve tanta gente. Hay distancia y le toman la temperatura a uno, pero en la calle sí hay mucha gente", agregó.

Por su parte, José Ruiz, vendedor informal, manifestó que a pesar del riesgo de contagio, no puede dejar su trabajo. "Si no trabajo, no como. Así de sencillo. La situación está bien difícil como para dejar de hacerlo", dijo.