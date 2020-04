No tenemos en dónde dormir ni qué comer: comunidad Embera desalojada en Bogotá

Continúa el drama para más de 100 personas de la comunidad indígena Embera, que fueron desalojadas en las últimas horas de los denominados 'pagadiarios', ubicados en zonas como ciudad Bolívar y los barrios 20 de Julio y Santa Fe.

Esa comunidad en donde hay varios niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, lleva más de 24 horas en el Parque Tercer Milenio a la espera de una respuesta por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Unidad de Víctimas sobre su situación, tras denunciar que no tienen donde vivir ni alimentos para poder afrontar la emergencia por la COVID-19.

“No tenemos donde dormir, no tenemos ingresos, no tenemos nada y estamos pidiendo ayudas. Somos más de 350 personas que hemos sido desplazadas de Chocó y Risaralda, pero a muchos los han sacado porque no tienen como pagar”, aseguró uno de los indígenas.

Una de las mujeres Embera quien se encuentra en la calle con sus hijos, aseguró que “yo vendía artesanías y con eso pagábamos, pero ahora no puedo salir. Fuimos sacados de Ciudad Bolívar, tengo 3 hijos y no tengo para comer”.

Cabe mencionar que estas familias indígenas tuvieron que para la noche en el parque Tercer Milenio ubicado frente a Medicina Legal, junto con las pocas cosas que sacaron de los lugares de los que fueron desalojados.

“Ayer nos dijeron que nos iban a ayudar, pero que teníamos que esperar una semana. No nos dijo más la Alcaldía”, precisó otro de los voceros Embera.

Sobre esta situación, Horacio Guerrero, director de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, dijo que ya se han entregado ayudas para esa población.

“Venimos conversando desde la semana anterior, se han atendido los requerimientos que ellos pedían y el miércoles de la semana pasada nos reunimos. A los que fueron expulsados les hemos resuelto y lo que estamos haciendo es coordinando una reunión para que la Unidad de Víctimas asuma lo que tiene que ver con la atención integral”, precisó.