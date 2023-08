¿No tiene plan para este puente festivo? Conozca las piscinas gratis que hay en Bogotá

Inicio uno de los puentes festivos más esperados por los capitalinos y es el de la conmemoración de la Virgen María en el que muchos aprovechan para salir de la ciudad a tomarse unas pequeñas vacaciones.

Sin embargo, hay otros ciudadanos que se quedan en Bogotá y buscan planes para salir de la monotonía y compartir en familia. Es por ello, que hay actividades que se pueden realizar sin necesidad de desplazarse largas distancia y gastar altas sumas de dinero.

En distintas localidades de Bogotá, existen piscinas totalmente gratuitas que para el ingreso solo exigen mostrar el documento de identidad, llevar gorro, vestido de baño y elementos de aseo.

Como dato adicional es importante mencionar que, el servicio es prestado para personas mayores de 5 años. También se debe firmar un formato de exoneración de responsabilidad y llevar un certificado de aptitud médica para la práctica de natación, entre otros requisitos que se pueden encontrar en la página del IDRD.

Piscina gratis en Bogotá

El parque Sauzalito:

Dirección: Diagonal 22B N° 68D-43

Martes a viernes en horarios de 11:00 a.m. a 12:00 m, 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Sábados en horarios de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Domingos con ingreso a las 2:00 p.m., 3:00 p.m. y 4:00 p.m.

Parque el Virrey Sur

Dirección: Calle 93 Sur N° 3A-03

Ingreso de martes a domingo con ingreso a las 8:30 a.m., 9:30 a.m., 10:30 a.m., 11:30 a.m., 12:30 m., 2:30 p.m. y 3:30 p.m.

Parque Meissen

Dirección: Av. Calle 62 Sur N° 16-00

Martes a viernes con ingreso a las 11:00 a.m., 1:00 p.m., 2:00 p.m., 3:00 p.m. y 4:00 p.m.

Domingo de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Parque Patio Bonito

Dirección: Cra 88D con Av. 89 entre calle 33 Bis sur y Calle 34 Bis A sur

Martes a viernes con ingreso a las 8:00 a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m., 11:00 a.m. y 12:00 m.

Parque La Serena

Dirección: Carrera 86 90A – 00

Martes - viernes 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábados: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Domingos: 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Parque Candelaria La Nueva

Dirección: Calle 62 Sur 22i – 47

Martes, jueves y viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 3:00 p.m.; miércoles: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00p.m.

Sábados: 3:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingos: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Parque Autopista Sur

Dirección: Carrera 72 # 57 h 94 sur

Martes: 7:00 a.m. a 9:00 a.m., 11:00 a.m. a 2:00 p.m., 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Miércoles, jueves y viernes: 7:00 a.m. a 12:00 m., 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sábado: 7:00 a.m. a 9:00 a.m., 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Domingo: 7:00 a.m. a 8:00 a.m., 10:00 a.m. a 12:00 m., 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Parque acuático cerca a Bogotá:

Por otra parte, si las personas desean vivir una experiencia un poco más extrema puede visitar el nuevo parque acuático inaugurado cerca a Bogotá

Se trata del Parque Acuático Lagosol de Compensar que queda en el kilómetro 107 sobre la vía que conduce de Bogotá a Girardot. El sitio cuenta con extraordinarias piscinas con juegos interactivos, salón de juegos, restaurante y amplias zonas verdes, además de toboganes y atracciones.

Las tarifas varían dependiendo la categoría de afiliación, días de la semana, pero un pasadía, puede valer entre $29.000 y $62.000 por persona.