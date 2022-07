"No tiene reversa": Claudia López, enfática en que Metro de Bogotá será elevado

La alcaldesa Claudia López fue una de las invitadas a la inauguración de la Fundación Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC). Allí, la mandataria contó con una breve intervención en la que se refirió a algunos proyectos que serán entregados a Bogotá, a propósito de esta nueva infraestructura que fue entregada a la ciudad.

Al respecto, López fue enfática en asegurar que la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá se mantiene en firme para que entre en operación en 2030, asegurando además que este será elevado. A su vez, se refirió a otros proyectos que entraron en ejecución durante su administración.

"Aquí que veo al doctor Germán Vargas (Lleras), que no teníamos la oportunidad de conversar cuando empezaba mi mandato. Y él me decía 'yo me voy un poco frustrado. No pudimos avanzar en mejorar las salidas y entradas a Bogotá' (...). Señor vicepresidente, quiero contarle que gracias al esfuerzo y trabajo conjunto del gobierno presidente Iván Duque, de nuestra alcaldía, de nuestros equipos de movilidad hoy la ALO Sur está en construcción, no en papeles; la ampliación de la Autopista Norte está en construcción, no en papeles".

Sobre los proyectos de movilidad, López aseguró: "en apenas pocos días firmaremos con el presidente de la república el convenio de cofinanciación que le permitirá tener a Bogotá no solo su primera línea de metro, que no tiene ninguna reversa, sino empezar el año entrante la construcción de la primera línea del metro, la segunda subterránea",

Cabe resaltar que en distintas ocasiones se ha especulado sobre un posible cambio en este proyecto con la llegada del gobierno Petro, pues el nuevo mandatario ha comentado en varias ocasiones que estimaría nuevos estudios para el Metro de Bogotá.

"Bogotá y Quito arrancaron más o menos al mismo tiempo sus proyectos de metro. Ellos lo terminaron. La decisión de suspender el proyecto metro subterráneo de Bogotá trajo como consecuencia que los USD 7.000 millones que valía, 14 billones de pesos para el 2016, hoy son 30 billones (...) La simple decisión de no continuar el proyecto que ya tenía estudios terminados le cuesta al país y a Bogotá, 16 billones de pesos adicionales. Una lección de lo que significa las malas decisiones políticas.", dijo el presidente electro a través de sus redes sociales el pasado sábado.

Si bien las reuniones entre Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López han sido satisfactorias hasta ahora, las diferencias entre los mandatarios ponen de nuevo sobre la mesa si habrá alguna modificación en este proyecto que, durante años, ha sido el más ambicioso e importante de la ciudad.

Vale la pena señalar que actualmente la Primera Línea del Metro de Bogotá ya tiene estudios en fase I y fase II y se encuentra en la etapa de adecuación para iniciar con las obras.