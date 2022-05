'Nos caen como si fuéramos delincuentes': Bicitaxistas que protestaron en Suba

Más de 200 conductores de bicitaxis se reunieron en el sector del Portal de Suba, para protestar la persecución que dicen sentir por parte de la Policía de Bogotá en su contra.

De manera intermitente habilitaron el tránsito en el sector de la avenida Suba con carrera 98, donde con sus vehículos, impedían la movilidad. Allí también se vio afectado el tráfico de articulados de Transmilenio donde el Portal Suba y las estaciones de Campiña, Transversal 91 y 21 Ángeles, tuvieron que suspender el servicio en repetidas oportunidades.

En diálogo con RCN Mundo, los conductores de este medio de transporte expresaron: “lo que estamos exigiendo es que cese un poco el ataque contra nosotros. Lamentablemente hace dos semanas la policía de la localidad, en las diferentes calles nos han retirado los vehículos arbitrariamente”.

“Nos llevan mediante engaños al CAI y ya han recogido alrededor de 60 carros, ya vamos dos semanas viviendo en zozobra, ya vemos un policía y tenemos que darnos vuelta entonces esto nos está afectando, no sentimos atemorizados de qué nos quiten el vehículo, muchos de nosotros tenemos a nuestras familias debemos pagar arriendos y vivimos de esta manera", indicó otro de los conductores.

A su vez, otra de estas personas nos manifestó “somos alrededor de 1.500 bici taxistas en todas las rutas de la localidad, la Policía llega nos pide la cédula, nos la retiene y nos dicen que vayamos al CAI para darnos una información, lo que hacen es entregarlo a movilidad y para recuperarlo hay que pagar aproximadamente de 600.000 a 800.000 pesos".

"Nos ven y nos llevan al CAI de Fontanar, Pinar y la Gaitana, nos caen como si fuéramos delincuentes y no lo somos. Muchos somos personas trabajadoras que fuimos despedidos durante la pandemia y no volvimos a ser contratados, nosotros portamos los papeles de compra de estos vehículos, no son carros robados. Lo único que tenemos para llevar el sustento a una familia se llama bicitaxi”, dijo otro de los manifestantes.

Por tal motivo dentro de sus peticiones indicaron: “Estamos pidiendo que ya no se nos lleven los carros a los patios, cada vez que nos quitan un carro son 400.000, 500.000 y hasta 600.000 pesos por día para poderlo sacar, nosotros no estamos robando, no estamos haciendo trancones, lo que estamos es trabajando, estamos pidiendo que nos dejen trabajar”.

Cabe señalar que estos bloqueos se dieron desde horas de la mañana de este miércoles 11 de mayo, allí muchas personas tuvieron que caminar para poder llegar a sus lugares de trabajo.

Finalmente, funcionarios de la Personería y de la Secretaría de Movilidad hicieron presencia en el sitio para lograr una mesa de diálogo y escuchar sus peticiones.