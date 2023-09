"Nos resultó más pro-pobreza el presidente Duque que el presidente Petro": Claudia López

En medio de la II Convención Internacional de Emergencia Climática, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para combatir la pobreza y señaló que el expresidente Iván Duque combatió mejor dicho fenómeno.

"Queremos sacar a las familias humildes de la pobreza, pero hay que darles la renta básica, no negarles la renta básica. No tiene ninguna lógica que el gobierno del presidente Duque le girara más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá, que el gobierno del presidente Petro. No puede ser que nos resultó más propobreza el presidente Duque que el presidente Petro", dijo López.

La alcaldesa agregó que no tiene sentido que en el gobierno del cambio no se giren más recursos para combatir la pobreza.

Además, enfatizó en la importancia de enfocarse en los temas sociales y de medio ambiente en la capital del país.

"Le reitero al Gobierno Nacional que si algo nos une es la justicia social y ambiental, en eso no tenemos diferencias. A las familias más pobres hay que darles renta básica, no negárselas. Nuestras manzanas del cuidado, el POT, el Plan de Acción Climática, el metro, los dos trenes de cercanías y los cables ayudan también a cumplir las metas del Gobierno Nacional", añadió la alcaldesa.

En medio del evento, López explicó que entre 2008 y 2018, Bogotá no avanzó en la construcción de transporte público y que solo salieron adelante 5 kilómetros, debido a las peleas y la polarización.

"En esos años Bogotá tampoco sacó de circulación al SITP provisional, que era la flota más contaminante".

En cuanto a los temas de medio ambiente, la alcaldesa destacó que en su administración "remplazó 5.000 buses contaminantes por más de 3.000 vehículos entre Euro VI y eléctricos. Bogotá hoy tiene la flota de transporte público eléctrica más grande del mundo fuera de China: 1.485 buses eléctricos, que no los tiene ninguna otra ciudad del mundo", concluyó López.