La rectora de la Universidad Nacional en Bogotá, Dolly Montoya Castaño, lamentó la jornada violenta que protagonizaron encapuchados contra las autoridades en la sede principal de la Carrera 30, situación que dejó cinco heridos.

“Tenemos que lamentar que dos patrulleros de la Policía, identificados como José Herrera y Jhon Rodríguez, resultaron heridos, así como tres de nuestros trabajadores de la Universidad. Nuestra solidaridad con sus familias”, dijo la funcionaria.

Además, envió un mensaje de rechazo a esta situación y explicó que desde la Rectoría se ordenó la evacuación preventiva del campus para proteger a los estudiantes.

“Nuevamente nuestra Universidad Nacional de Colombia ha sido víctima de la guerra, un grupo de encapuchados entró a las 10:00 a.m. a nuestro campus, armados y, cuando captamos este movimiento extraño, dimos orden de desalojo para proteger a nuestra comunidad universitaria”, indicó Montoya.

Adicionalmente, la directiva aclaró que ellos no llamaron a las autoridades, puesto que están prestos al diálogo por lo que llamó a los diferentes sectores para que paren la guerra.

“Nuestra Universidad no es un campo de guerra, siempre hemos abogado por la paz, no hemos llamado a la Policía, nosotros estamos, por principio, convencidos de que la solución de la guerra no se da con la misma guerra, por eso hemos abierto los campus al diálogo”, sostuvo.

Finalmente, Dolly Montoya, hizo una invitación a los estudiantes y autoridades para que busquen un camino concertado a sus diferencias y eviten estos actos violentos.

“Debemos superar este conflicto, y las universidades y la educación tienen un papel muy importante para formar a los nuevos ciudadanos como agentes de cambio ético”, puntualizó.