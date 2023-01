Nueva modalidad de estafa: conductores de aplicaciones de transporte alterarían GPS para cobrar más

En los últimos años, el transporte público y privado ha cambiado, pues ahora existen varias plataformas que dan la facilidad al usuario de pedir un servicio desde cualquier celular que cuente con la aplicación, además ofrece varias funciones de seguridad que le brindan más confianza tanto al conductor como al cliente.

Sin embargo, hay casos en los que han ocurrido problemas en medio de una carrera y se han reportado denuncias por estafas o robos durante la misma. Uno de estos hechos se hizo viral hace algunas horas, en el que una mujer compartió el difícil momento que tuvo que vivir cuando iba a pagar su cuenta, ya que costaba cerca del doble del precio inicial.

La denuncia se hizo pública por medio de TikTok, donde la usuaria Valentina Prato contó toda la historia que tuvo que vivir cuando tomó un taxi en Bogotá por medio de una aplicación móvil.

La joven comentó que el recorrido dura cerca de 20 minutos y tiene un costo de $15.000 a $20.000, cuando el tráfico se encuentra bien. Sin embargo, durante su último servicio que cumplió con dichas características, el precio se duplicó sin razón alguna.

"Yo pienso que tomar uno de estos servicios, por lo menos tengo asegurado un presupuesto", comentó. No obstante, en esa ocasión, el taxista le dijo, "señorita, dice que $47.000, tan raro, yo no sé qué vamos a hacer, me está cobrando una comisión".

En medio del inconveniente, la joven se dio cuenta de que el taxímetro estaba apagado y en la aplicación aparecía cada uno de los impuestos y el porqué del precio. Además, recordó un consejo que le habría dado su madre y prefirió pagar el precio que le decía el conductor y evitó seguir con la discusión.

"Llegué a mi casa y llamé a la empresa, allí me devolvieron todo lo que gasté por medio de algunos bonos, pero yo quería saber qué habría pasado ¿Era error de la plataforma o del taxista ¿Qué había pasado?", comentó.

Ante esto, la empresa le dijo, "en tu caso vemos que fue alterado el GPS"; es decir, por medio de una aplicación hacen duplicar el recorrido, por esto la aplicación no detecta la "estafa" y aplica un precio mayor al que debería ser.

El video ya cuenta con más de 900 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas que les habría sucedido la misma situación. "soy conductor nocturno y primera vez que escucho que se puede alterar el GPS, pero si estoy en contra de los compañeros que nos hacen quedar mal a todos", "también usan la excusa que salia otra dirección", "a mi me cobraron 58000 por un servicio de 25000 ,ponen el GPS en otro lugar con complicidad", entre otros.