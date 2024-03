Nueva modalidad de robo: Alerta por comparendos falsos en Bogotá

La Secretaría de Seguridad hace un llamado urgente a los ciudadanos para que estén alerta y no caigan en las trampas de individuos sin escrúpulos que se hacen pasar por empresas liquidadoras de multas. Estos estafadores están utilizando recibos falsos, adornados con códigos QR, con el único propósito de engañar a las personas y robar su dinero.

Es fundamental que la comunidad esté al tanto de la siguiente información:

Los únicos recibos oficiales para el pago de multas por comportamientos contrarios a la convivencia son generados exclusivamente a través de la página oficial https://lico.scj.gov.co/part3/. Es importante subrayar que estos recibos están identificados por un único código de barras para el pago, y nunca contienen un código QR.

El pago de estas multas debe realizarse únicamente de manera presencial en el Banco de Occidente. Esta entidad financiera está debidamente avalada para llevar a cabo este trámite. Cualquier otra alternativa de pago que se ofrezca fuera de este banco debe ser considerada sospechosa y potencialmente fraudulenta.

La Secretaría de Seguridad no ha establecido ninguna alianza con empresas externas para facilitar el pago de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. En consecuencia, no ofrece opciones de pago mediante códigos QR, billeteras digitales u otras cuentas bancarias que no sean las del Banco de Occidente.

Para obtener más información o para reportar cualquier actividad sospechosa, los ciudadanos pueden comunicarse a través de las líneas de WhatsApp habilitadas por la Secretaría: 301 4457292 o 324 6814036. Estas líneas están disponibles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. También se pueden dirigir a los siguientes SuperCades y Casas de Justicia, donde recibirán asistencia y orientación adecuadas.