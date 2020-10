Las autoridades confirmaron la captura de una banda delincuencial dedicada a robar ciudadanos con ayuda de atractivas mujeres, lujosos carros y datáfonos.

El grupo compuesto por una mujer y dos hombres operaba en el barrio Villa Luz, Localidad de Engativá, y es evidencia de una nueva categoría criminal sobre la cual las autoridades piden extremo cuidado.

El modus operandi es simple, pero la forma de la estafa no. La mujer del grupo se viste de forma insinuante y atrae a algún hombre a que ingrese al vehículo de lujo en el que se encuentra, gracias a un trabajo paciente de persuasiones y halagos.

Tras un largo proceso de seducción, la atractiva mujer saca el datáfono e invita a la persona a colocar sus datos a través de su tarjeta de crédito, en ese momento toda la información es robada.

Según confirmó el mayor Miller Rojas, comandante de la Policía de Engativá, a El Tiempo , a través de este mecanismo los delincuentes pueden hacer transferencias de dinero a otras cuentas y compras posteriores.

Asimismo, confirmó que luego del operativo en el que se logró la captura del grupo de ladrones, estos le ofrecieron dinero a las autoridades para lograr ser liberados. Sin embargo, ese nuevo delito se le agregará a los ya conocidos por robo y estafa que tendrán que enfrentar.

Finalmente, las autoridades hicieron una invitación a no entregar las tarjetas a desconocidos, ni suministrar datos a extraños. Además, de no salir a la calle con tarjetas de crédito que no se vayan a utilizar.