En Bogotá empezó una nueva etapa en medio de la pandemia de COVID-19 tras la finalización de las cuarentenas sectorizadas que tuvo por varios meses la ciudad, marcada por la reapertura económica gradual y el aumento de la capacidad del transporte público.

En las calles se puede evidenciar una mayor afluencia de personas, de vehículos y de usuarios del transporte de la ciudad, diferente a días de confinamiento.

“Está mucho mejor hoy. Está saliendo más pueblo, más gente, más comercio. Para mí, primero Dios, luego el autocuidado y esto estará mejor de aquí en adelante”, opinó un vendedor informal en el sector de Salitre, al occidente de la capital.

“Me parece bien la reapertura. Ya es responsabilidad de cada uno de nosotros el cuidado, pero sí estoy de acuerdo con que vuelva la normalidad. No me da miedo porque ya la gente no aguanta más encierro”, expuso una ciudadana desde un paradero del SITP en el centro de la ciudad.

“Estoy de acuerdo con las medidas, pero hay que seguir los protocolos. Yo creo que la gente que está en casa necesita, la mayoría, salir a trabajar. Hay mucho niño en casa y mucha pobreza en Bogotá”, añadió una habitante de la localidad de Chapinero.