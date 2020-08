Nueva normalidad en Bogotá: así funcionarán las zonas comunes de conjuntos y edificios

Los gimnasios en estas zonas no podrán abrir.

La Alcaldía de Bogotá confirmó que tras emitir el nuevo decreto que establece las medidas que regirán hasta el próximo mes de diciembre en la ciudad, también se definieron una serie de condiciones para quienes vivan en conjuntos residenciales y edificios.

Así las cosas, podrán abrirse los parques infantiles manteniendo las medidas de bioseguridad que se recomiendan en los parques públicos, es decir, usando tapabocas y alcohol o gel antibacterial, al igual que el lavado de manos antes y después de usar los mismos.

Le puede interesar: Más de diez mil comparendos se impusieron a infractores de cuarentena en Transmilenio

Sin embargo, es importante señalar que no está permitida la apertura de gimnasios, saunas, turcos, salones comunales o piscinas. “Las administraciones y/o consejos de administración de la copropiedad son autónomos para aplicar restricciones”, destaca uno de los apartes del decreto.

En RCN Radio consultamos algunos habitantes quienes se mostraron a favor y en contra de las nuevas medidas que regirán en la ciudad.

“Para mi es una buena decisión, en mi caso ya no sabía sobre más hacer para distraer a mis hijos y que no se aburrieran. Son más de 3 meses que no pudieron ni salir a la esquina, entonces va ser importante que ellos puedan volver a encontrarse con sus amigos”, dijo el señor William García.

En cuanto al 'pico y cédula', en días pares se permitirá la salida de personas que tengan cédulas terminadas en dígito impar, mientras que en días impares podrán salir los ciudadanos cuyo último dígito de la cédula sea par.

Cabe mencionar que esta restricción aplica para la entrada a supermercados, establecimientos de comercio, entidades bancarias y notarías, pero no para restaurantes.

“Todos los días miraba al techo y le pedía a Dios que llegara este día. Ha sido muy duro para mi, el encierro me estaba matando (...) Ahora por lo menos podré salir a tomar aire, a tomar el sol, se siente uno mucho más vivo y obvio hay que seguir cuidándose, pero ya este es un gran paso”, señaló otro habitante de la ciudad.

Más información: Gran afluencia de deportistas en parques de Bogotá en inicio de ‘nueva normalidad’

La venta de alcohol tiene restricción entre las 9:00 p.m. y las 10:00 a.m, con excepción de los restaurantes. Está prohibido su consumo en el espacio público o en locales comerciales, lo que traduce que no se podrá tomar en tiendas ni andenes.

Finalmente, de miércoles a domingo se podrán realizar actividades de comercio al por menor y servicios de contacto con el público como restaurantes, lavanderías, peluquerías, ferreterías, papelerías, entre los que se incluye el comercio al por menor en los centros comerciales de los 'San Andresitos'.