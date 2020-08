Nueva polémica entre el Distrito e indígenas emberá por su traslado a Corferias

Después de aceptar su traslado al centro hospitalario de Corferias, indígenas emberá asentados en el parque Tercer Milenio, en el centro de Bogotá, decidieron que finalmente no harían uso de esa opción planteada por las autoridades distritales.



Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, dijo que con esto buscaban controlar un brote de la COVID-19, que se dio entre esa población, ya que no se dejaron practicar la totalidad de pruebas y buscaban ayudar a los niños, pero asegura que no se pudo debido a la posición de sus líderes.



“Lamentablemente, el liderazgo poco constructivo y poco asertivo de dos integrantes de esa comunidad impidió que pudieran ingresar a Corferias y recibir toda la atención en salud y volvieron al parque Tercer Milenio, pese a esa posibilidad”, expuso.

“Esto se dio pese a tener una transferencia monetaria hecha esta semana por el Distrito, para todos los hogares de Bogotá solidaria en Casa y de Arrendamiento Solidario, que les permite fácilmente sufragar un albergue por cuenta propia”, agregó el funcionario.



RCN Radio consultó a integrantes de esa comunidad y Leonival Campo, uno de ellos, aseguró que a pesar de que inicialmente estaban de acuerdo con la medida que se iba a tomar por parte del Distrito, decidieron no tomarla finalmente.



Campo expresó que algunos integrantes de la comunidad se mostraron en desacuerdo con algunas de las normas impuestas para la estadía en el centro hospitalario instalado allí y e indicó que esos no fueron los compromisos que hicieron con las autoridades.

"Nos concentramos y la comunidad decidió que mejor no vamos a eso. El compromiso no era eso. Ellos dicen que eso es un albergue. Nosotros estamos cumpliendo, pero ellos como institución no están cumpliendo", aseguró.

"No es culpa de nosotros. Ellos sí hacen hasta denuncias a la Fiscalía contra nosotros, dicen que somos incumplidos, pero ellos son los que incumplen porque no aceptan allá a personas normales", añadió el líder.

Los integrantes de esa comunidad han recibido millonarios recursos para su sostenimiento, aseguró el secretario Gómez; sin embargo, ellos tomaron la decisión de seguir asentándose en los alrededores del parque Tercer Milenio en el centro de la capital colombiana.