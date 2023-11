Nuevas pullas de Claudia López al Gobierno Petro por la inseguridad: "corrija Presidente Petro"

La alcaldesa Claudia López arremetió nuevamente contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por el aumento de las cifras de inseguridad en varias zonas del país, incluyendo a la ciudad de Bogotá.

López aseguró que el presidente no ha asumido su deber de liderar a todas las ramas del poder público tanto nacionales como territoriales y agregó que hasta que eso no pase, la seguridad y convivencia no mejorará.

Mencionó que los acaldes de municipios y ciudades han estado dispuestos a trabajar con el Gobierno para luchar contra la inseguridad, pero criticó que los candidatos a las Alcaldías regionales hicieron promesas sin tener en cuenta que no cuentan con las herramientas necesarias.

"Todos los candidatos a alcaldes cayeron en la trampa de ofrecer ser los 'súper manes' de la seguridad y justicia cuando no cuentan con las herramientas y facultades para honrar esa promesa", criticó la mandataria.

López cuestionó que el Gobierno esté dando "impunidad" a los grupos armados, tras indicar que es una política errática que se ha basado en desconocer las iniciativas regionales.

"El Presidente Petro no puede pretender que la política errática de dar impunidad a diestra y siniestra a los grupos criminales en todo el país, a la vez que deja deteriorar la economía y el empleo, desconoce en vez de apoyar y multiplicar la inversión local para bajar la pobreza", añadió López.

La alcaldesa de Bogotá también arremetió contra la actitud de Petro frente a los resultados de las elecciones regionales, pues mencionó que el Gobierno separó a los electos entre amigos y no amigos, en vez de apoyar en luchas comunes.

"El Presidente decidió asumir los resultados electorales locales dividiendo entre amigos y no amigos a los alcaldes y gobernadores recién electos, en vez de unirlos y apoyarlos a todos en lucha contra la pobreza, la informalidad, la corrupción, la criminalidad y la impunidad que son los cinco factores que concurren", continuó.

Finalmente, la funcionaria reconoció que esta es una situación que viene desde gobierno anteriores y retomó su queja de que Bogotá tiene menos policías que hace diez años y que, mientras la criminalidad ha crecido y "la impunidad campea".

"Son problemas estructurales agudizados con la pandemia, y con el deterioro económico y social que profundizó, mientras la criminalidad se reestructuró más rápido que el estado para salir a recuperar y ampliar sus rentas criminales", criticó.

Claudia López finalizó diciendo que "corrija Presidente Petro, concéntrense y use sus capacidades de liderazgo político y concertación. Estoy segura que los alcaldes y gobernadores salientes y entrantes pondremos las vidas y el bienestar de nuestros ciudadanos por encima de cualquier diferencia ideológica".