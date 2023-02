Nuevas pullas de Petro a Claudia López por el metro de Bogotá

Cabe mencionar que Claudia López ya había hablado sobre el tema. Con un vídeo, también de hace unos años, señaló que pese a su inclinación hacia la propuesta del metro subterráneo, iba a respetar el proyecto elevado para evitar perder más tiempo y dinero.

“Fue una absoluta irresponsabilidad de Enrique Peñalosa haber botado a la caneca nuestros impuestos, los estudios de la ciudad que estaban listos para tener el mejor metro que hubiese sido el subterráneo, pero yo no puedo cometer la irresponsabilidad de que Bogotá siga perdiendo tiempo y plata, Bogotá necesita metro hace 50 años no podemos perder cuatro años más, aunque el elevado no sea la mejor opción. Yo continuaré con ese contrato”, manifestó la alcaldesa en ese entonces.

Le puede interesar: Metro ya: Claudia López usa Transmilenio para enviar mensaje al Gobierno Petro

Este choque entre la Nación y el Distrito ha sido interpretado por varios sectores políticos como una pelea de egos, que podría terminar perjudicando a los habitantes de la capital del país.