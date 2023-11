"Nueve años y no hay una piedra que se pueda llamar realmente Metro en Bogotá": Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, revivió de nuevo la polémica sobre el metro de Bogotá y las obras que se están realizando para que sea elevado.

El mandatario resaltó que se ha cometido un crimen contra los ciudadanos y no existe una piedra a la que se le pueda llamar metro.

De acuerdo con el presidente, la primera línea se construyó y contrató de tal forma que no siguiera ningún estudio dejado por su antigua alcaldía, además que el proyecto se cambió y hasta ahora se realiza por cuestiones políticas, además que tampoco se frenó su idea de metro por cuestiones técnicas.

"Claro que hace tiempo, debimos tener en metro subterráneo en Bogotá, claro, nueve años y no hay una piedra que se pueda llamar realmente metro en Bogotá, esto por razones políticas, no técnicas para no hacerlo, así de simple. Porque Pedro entregó los estudios, entonces no se debía hacer el metro subterráneo en Bogotá", dijo.

Asimismo, explicó que, "entonces, porque no sé quién habrá empezado la obra de Villeta a Guaduas (...) Entonces yo no voy a terminar la obra de Villeta a Guaduas, así no se hace, así no se desarrolla una sociedad (...) entonces en los cambios de gobierno en Inglaterra hubieran suspendido el metro de Londres".

El mandatario concluyó que sigue sin estar de acuerdo con algunos temas de esta megaobra. "Lo que hicieron con Bogotá realmente fue un crimen un crimen, pero ahora mirado esto a nivel nacional, pues peor, destruyeron toda la red de ferrocarriles del país", sostuvo.

Cabe recordar que el Distrito ha mencionado en varias ocasiones un avance del más del 25% en las obras de la primera línea del metro, por lo que la alcaldesa Claudia López insistió en que no lo va a frenar hasta que ella deje el cargo.