Nueve bebés han nacido y 35 mujeres están en embarazo, en campamento indígena del Parque Nacional

Piden que les permitan vivir en un techo digno mientras retornan a sus tierras, ya que hay 1.300 personas de trece pueblos aborígenes provenientes del Chocó.

Además, exigen alimentación ya que cuatrocientos de ellos son niños que no siempre se alimentan con las tres comidas diarias. Esperan que se llegue a un acuerdo y no los saquen a la fuerza del campamento.

Lea también: Conductor de bicitaxi falleció tras accidente con un bus alimentador

“Ellos nos han dicho que nos van a desalojar, no nos han concertado. Se hará una audiencia y se tratará de hacer una concertación para levantar esta minga, no queremos que nos saquen a la fuerza, no tenemos donde ir. Pedimos garantía de un arriendo mientras nos devolvemos al resguardo es lo que queremos”, dijo Leonibal líder indígena de la comunidad Katío.