Nuevo asalto masivo en un SITP en el sur de Bogotá

Sobre las nueve de la noche de este martes se registró un nuevo asalto masivo a los pasajeros de un bus del SITP en la localidad de San Cristóbal, hecho en el que 16 personas fueron despojadas de sus pertenencias por tres asaltantes.

“Todo estaba en aparente calma, cuando estos tres sujetos ingresaron con armas blancas y de fuego y nos empezaron a quitar maletas, bolsos, celulares y todo lo que teníamos de valor, yo me negué a entregar mi celular y me tiraron al piso del bus y me empezaron a dar patadas y puños, eso pasó en segundos, luego tomaron todo lo que llevaban y salieron corriendo”, contó uno de los afectados a RCN Radio.

Tras el asalto, algunos patrulleros de la Policía llegaron hasta el lugar y ya avanzan las investigaciones para dar con los delincuentes.

Operativos contra el lícor adulterado

De otro lado, siguen los operativos contra el licor adulterado en Bogotá y Soacha, acciones que dejan más de 7 mil botellas incautadas en las últimas horas.

El primer golpe se dio en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, en donde fue desmantelada una fábrica clandestina en donde falsificaban botellas, adulteraban bebidas embriagantes y contaban con máquinas especializadas para tal fin.

“Tenemos esta situación de esta fábrica clandestina, allí encontramos más de 4 mil botellas de vino y aperitivos, además sellos, envases y por lo menos tres máquinas para hacer esos procesos de llenado”, dijo la coronel Ana Gabriela Gutiérrez, oficial de inspección.

Finalmente, en Soacha fueron incautadas más de 2.500 botellas de vino que estaban listas para ser distribuidas pese a que muchas tenían fecha de vencimiento ya caducada.