Nuevo atraco masivo en Bogotá: esta vez fue en un restaurante de Chapinero Alto

Un nuevo robo masivo se registró en un restaurante en la localidad de Chapinero en el Norte de Bogotá. Varios clientes que departían en el restaurante Mesa Salvaje ubicado en la Diagonal 55 con Carrera 4, fueron intimidados por tres sujetos que llegaron al establecimiento público con armas de fuego y de inmediato, procedieron a hurtar las pertenecías de varias personas que se encontraban en el lugar.

Lea más: Policía busca a quienes aparecen en video incitando a "quema de Bogotá" y colatón en TransMilenio

Según algunos testigos, estas personas llegaron en motocicletas hasta el lugar para cometer el ilícito. Luego encañonaron a los comensales para quitarles sus celulares, maletas, billeteras y dinero en efectivo.

“Estábamos almorzando con mi esposa en el restaurante Mesa Salvaje y a plena luz del día fuimos atracados. inclusive a unos extranjeros que estaban ahí y nos robaron a todos y fuimos encañonados”, afirmó Daniel Franco, uno de los testigos del hecho.

Por tal motivo, el coronel Herbert Benavides Valderrama subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, acudió al lugar e indicó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la identidad de los autores materiales de este atraco masivo que se suma a los hechos de inseguridad que afectan a la capital del país.

“Sobre el medio día se representó el hurto a un establecimiento donde sujetos ingresan aparentemente con armas de fuego e intimidan a los comensales que se encontraban en el lugar y donde fueron despojados de sus pertenencias. Estas personas huyen en motocicletas la cual está siendo identificada e individualizada a través de los registros de cámaras y esperamos pronto dar con la captura de los delincuentes”, aseguró el oficial.

En otro hecho de inseguridad, en la localidad de Fontibón un joven fue atacado por tres personas que con cuchillo en mano a plena luz del día lo amenazaron para quitarle la bicicleta, al resistirse, fue víctima de una brutal golpiza que lo dejó sin ocho dientes y con fracturas en su cara.

Lea más: MinDefensa: Agitadores chilenos e integrantes de primera línea planearon 'colatón' en TransMilenio

"Iba camino para mi casa, se me abalanzaron y me tumbaron de la bicicleta y en el piso me empezaron a dar patadas en la cara, no podía reaccionar, solo me cubrí para que no me pegaran más y fue cuando los tres me pegaban, uno saco un cuchillo y me amenazaron con matarme", dijo la víctima.