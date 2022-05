Nuevo caso de bullying terminó en abuso sexual de niña en Bogotá

Un nuevo caso de posible abuso sexual se presentó en Bogotá. Familiares de una niña de trece años aseguran que fue abusada sexualmente por tres compañeros del colegio.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones, ubicadas en el barrio Policarpa en el centro de Bogotá. "Carmen", la tía de la menor, como quiso ser llamada por seguridad, aseguró que el abuso venía ocurriendo al parecer, desde hace 4 meses.

"Mi sobrina tiene una condición cognitiva que, aunque ella tenga trece años, la edad mental es de seis...", contó "Carmen", en diálogo con RCN Mundo.

Lea también: Asesinan a presidente de Junta de Acción Comunal de vereda de El Doncello, Caquetá

La familiar de la menor añadió que "estamos muy consternados por lo que pasó. Al principio, ella nos decía que le hacían matoneo y pusimos la queja al colegio, pero no pasó nada. El tiempo fue pasando y ella empezó a comportarse de forma extraña. No quería jugar, se aislaba, no decía nada".