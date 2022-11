Nuevo caso de presunto abuso en un SITP en Bogotá vuelve a generar repudio y rechazo

Luego de registrarse un nuevo caso de presunto abuso sexual contra una joven en un bus articulado del (SITP), el 21 de noviembre, la empresa Transmilenio manifestó que rechazó el hecho y lamenta lo sucedido, además que la Secretaría Distrital de la Mujer se puso en contacto con la víctima.

"Transmilenio S.A. lamenta profundamente y reitera su rechazo enfático a cualquier conducta que genere lesiones a la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres", sostuvo el comunicado.

Esto se da tras la denuncia de la joven Karen Pineda, quien a través de redes sociales manifestó ser víctima de agresión sexual en la ruta 139 con destino al barrio Juan Rey en San Cristóbal, el pasado lunes por la tarde, la mujer recalcó que un hombre entro al bus por la parte de atrás, se sentó junto a ella y luego la abusó cuando el automotor estaba vacío.

De acuerdo con Karen Pineda, el conductor dejó entrar al abusador y este decidió quedarse al lado de la mujer, para luego de unos minutos hacerle tocamientos indebidos por debajo de la chaqueta. La mujer argumento que el hombre aprovecho que ella llevaba jean rotos para tocarla.

"El man me acorrala y me empuja contra la ventana, me dice que por mi bien no haga nada, ni grite, tuve tanto miedo que no pude hablar, el hombre me toca en un trayecto de mas o menos diez minutos, se aprovecha del hueco del jean y me toca por debajo de mi ropa interior ", sostuvo la mujer.

Karen Pineda afirmó que el hombre tenia un olor fuerte y parecía en situación de calle, al momento de bajarse no alcanza a ver el rostro de la persona, por lo que finalizó el video diciendo que no es una denuncia sino una advertencia hacia las mujeres.

Por su parte, Transmilenio argumento que se estudia el caso. "La Secretaría de la Mujer informó que ya se puso en contacto con la víctima de este caso de violencia sexual y le ofreció todos los servicios para acompañarla jurídica y sicológicamente, y buscar justicia para su caso", finalizó el comunicado.

Por el momento, la empresa concluyó manifestando que se reactivarán las rutas de respuesta y atención interinstitucional con la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de la Mujer y la Fiscalía Seccional.