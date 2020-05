Un nuevo caso de 'Usted no sabe quién soy yo' se ha conocido, esta vez en Bogotá. El hecho sucedió en un conjunto residencial en Usme, cuando una mujer vestida de camiseta blanca llegó a la portería para verificar la entrada de una visitante.

"¿Ella vive aquí en el conjunto?", preguntó el vigilante. "Sí, claro", respondió la visitante, quien el parece estaba simulando ser residente para entrar. Él, sin embargo, no quedó satisfecho con la respuesta: "Me dice que no sabe para dónde va", insistió el celador.

"Pues para la [casa] 178", añadió la mujer de blanco. "Le estoy preguntando, mi señora. Por eso, le pregunto: ¿la señora es residente?", dijo el vigilante. La de blanco se tocó el pecho para señalarse a sí misma y empezó a levantar la voz: "Propietaria, mi amor. Aquí todo el mundo me conoce. ¡Yo soy propietaria! Casa, la 178, que acá todo el mundo me conoce. ¡Todo el mundo sabe quién soy yo!".

El vigilante señaló a la visitante: "¿Ella vive aquí o no vive aquí?". Pero la mujer de blanco seguía gritando: "¡La señora sabe quién soy yo, todo el mundo sabe quién soy yo, los de parte administrativa saben quién soy yo!".

"Estoy preguntando por ella. Tráigame la policía o no entra la chica", respondió el vigilante. Esas palabras sacaron de quicio a la mujer de blanco: "¡¿Por qué no va a entrar, por qué no va a entrar si ella vive acá?!". "Ella no vive acá. Ella dijo: 'No sé para dónde voy'", agregó él.

En ese momento, la mujer trató de abrir la reja, mientras forcejeaba con el vigilante: "¡Hágame el favor, déjemela entrar! ¡¿Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo?!". El celador respondió con un "no". Y ella empezó a pegarle al vigilante. Luego, tomó una mesa de plástico, le quitó una de las patas y le pegó al hombre mientras repetía la frase "¿Usted no sabe quién soy yo?".

"¡Pregunte, papá, pregunte! ¡Pregunte quién soy yo!", gritó ella en tono amanezante.

El hecho fue registrado en TikTok inicialmente y empezó a circular en redes sociales desde el pasado 18 de abril, pero solo hasta esta semana empezó a tener más visibilidad.