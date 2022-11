Nuevo presunto caso de abuso: Mujer habría sido drogada y subida a una camioneta en Bogotá

En las últimas horas se conoció una nueva denuncia sobre un presunto caso abuso sexual en la capital del país, al término del concierto de Bad Bunny.

A través de las redes sociales, la joven identificada como Julieth Correa, señaló que fue víctima de violencia sexual en inmediaciones del barrio Modelo Norte, durante la madrugada del 21 de noviembre.

De acuerdo con el relato de la mujer, fue abordada por un hombre en una camioneta quien al parecer le habría suministrado una sustancia y luego la subió contra su voluntad en el vehículo.

“Yo salí del concierto y caminé para ubicar un taxi sobre la carrera 30 pero nadie me recogió y decidí irme a pie hasta mi casa porque no era lejos. Salió una camioneta blanca y el conductor me hizo señas con las luces, bajó el vidrio y me preguntó algo", dijo.

Agregó que "yo me acerqué a la ventana e inmediatamente sentí mucho mareo, sentí que perdí toda la fuerza y este señor terminó subiéndome al carro sin ningún tipo de reacción".

Dijo que una vez dentro del vehículo, el hombre empezó a conducir entre las cuadras del sector y agregó que durante el trayecto empezó a tocar a la mujer y a ordenarle que hiciera varias cosas.

“Él inició tocando mis partes íntimas, luego me manoseó, me obligó a masturbarlo y me decía palabras obscenas. Yo estaba en shock y sentía mucho miedo, porque no tenía fuerzas para poder reaccionar y defenderme”, denunció la joven.

La víctima señaló que luego de 20 minutos de recorrido en círculos trató de bajarse del carro, pero el agresor la sostuvo con fuerza y le dijo que para dejarla ir tenía que hacer lo que le ordenara.

“Una vez terminé de masturbarlo, paró y me empujó de la camioneta, yo caminé hasta El Campín y le conté a un policía lo que me pasó, pero me dijo que no me podía ayudar porque no había pruebas. Me sentí muy mal, porque aparte mi celular estaba sin batería y no tenía manera de comunicarme con mis familiares”, agregó la denunciante.

Finalmente, Julieth hizo un llamado a las autoridades para que investiguen su caso y que con las cámaras del sector ubiquen e identifiquen a su agresor, ya que luego de haber hecho la denuncia en redes sociales varias mujeres le respondieron que la camioneta había merodeando las inmediaciones de El Campín y trató de abordar a varias asistentes al evento.

La joven ya recibió la asesoría de la Línea Púrpura del Distrito, mientras avanza en el proceso para poder dar con su agresor.