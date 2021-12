Nuevos impedimentos vuelven a frenar el POT: solo restan 7 días para aprobarse

Ante los nuevos impedimentos, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, expresó a través de sus redes sociales que "cada artículo del POT puede representar miles de millones de pesos de intereses económicos. Por eso el Concejo de Bogotá y la Alcaldía han sido víctimas de recusaciones permanentes que impiden el trámite de esta vital iniciativa. ¡Hay que reformar el reglamento del Concejo YA!".

En la misma línea, el concejal Carlos Fernando Galán afirmó que "No hemos podido dar un debate de fondo sobre el proyecto que define el rumbo de la ciudad en las próximas décadas. Los vericuetos del reglamento del Concejo lo impidieron. Tenemos que reformar ese reglamento lo antes posible". No obstante, enfatizó en su solicitud a la Alcaldía para no expedir el proyecto por decreto "sino que acepte un acuerdo político, lo presente de nuevo y, con mejores reglas de trámite".