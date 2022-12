Obras del Metro de Bogotá iniciarán nueva fase a partir del 8 de enero

La empresa Metro de Bogotá informó que se inició una nueva fase para las obras del transporte público de la ciudad, esta vez con el fin de trasladar las redes secundarias de servicios públicos, las cuales comenzarán a partir del 8 de enero del 2023.

De acuerdo con Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro Bogotá (EMB), los proyectos estarán dispuestos con los estudios correspondientes ante cualquier eventualidad.

“En todo caso las actividades de obra que inician antes del 30 de marzo de 2023 contarán con los respectivos estudios y diseños debidamente no objetados por la interventoría”, sostuvo el gerente.

Según la compañía, se tiene el compromiso por parte del concesionario para que antes de finalizar el primer semestre del próximo año se tengan tres frentes activos en el desarrollo de la gran estructura.

La primera línea del Metro de Bogotá cuenta con el 91,35 % de disponibilidad predial para las obras, quedando pendiente el 8,65% de los inmuebles en los que se adelantan gestiones para la entrega al concesionario, además de algunos problemas que todavía persisten en la compra de predios, de acuerdo con la compañía.

"Se evidencian situaciones relacionadas con la ocupación de personas en alto grado de vulnerabilidad, otros presentan materiales contaminantes del subsuelo o la existencia de subestaciones eléctricas, entre otras. Circunstancias que deberán ser resueltas por la EMB con anterioridad al inicio de las obras", sostuvo la empresa en un comunicado.

El gerente Narváez concluyó que estas modificaciones no son una cuestión mayor para la realización del proyecto.

"No incrementan costos, no generan ningún cambio en la estructura de riesgos pactada en el contrato y no afectan la fecha establecida para la puesta en marcha comercial de la Primera Línea del Metro de Bogotá, prevista para el 14 de marzo de 2028”, finalizó.