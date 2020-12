Ocupación general de camas UCI en Bogotá superó el 73 %

El porcentaje de ocupación de camas de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) para atender la pandemia de la covid-19 en Bogotá llegó al 58.4% en las últimas horas y la cifra general de la ciudad está en 73.4%, según datos oficiales.

De 1.575 camas disponibles para atender la emergencia sanitaria por la enfermedad, 920 están ocupadas por 831 pacientes contagiados de coronavirus y 89 por otras enfermedades.

En total, la capital colombiana tiene 2.202 camas de ese tipo, de las cuales 1.616 están ocupadas por pacientes con diversas patologías y procesos de recuperación, según señaló la Secretaría de Salud.

A pesar de que el porcentaje está al alza, las autoridades capitalinas expresaron que el sistema de salud de la ciudad no va a colapsar y está preparado para un eventual segundo pico de contagio, como el ocurrido en los meses de julio y agosto.

"La ciudad tiene un tanque de oxígeno para resistir el paso de la pandemia... tenemos además más experiencia de nuestro personal médico y un índice de ocupación bastante razonable", dijo recientemente la alcaldesa Claudia López.

"Aunque se ha subido un poco el nivel de contagio y de ocupación de UCI, no vemos un incremento sostenido y acelerado en la velocidad. El problema no es tanto el valor absoluto, sino el ritmo de la velocidad", añadió.

Ese indicador "es relativamente moderado. Es creciente pero moderado y la capacidad que aún tenemos también es alta. En camas hospitalarias tenemos 60% de cobertura en este momento. Tenemos capacidad de crecimiento", expuso.

Sin embargo, se decretaron algunas medidas como la suspensión de procedimientos quirúrgicos no esenciales hasta el 15 de enero próximo y la venta de alcohol en restaurantes y gastrobares después de las 10:00 de la noche.

El Distrito afirmó que aunque la ciudad no está en riesgo de colapso hospitalario, quienes deseen reunirse con sus familiares el 24 de diciembre no podrán hacerlo con no más de 10 personas, usando el tapabocas y aislándose voluntariamente desde hoy para evitar focos de contagio.