Ómicron en Bogotá | “Panorama puede ser más grave porque hay subregistro”: advierte Colegio Médico

El presidente del Colegio Médico de Bogotá, Herman Bayona, aseguró que es fundamental que se tomen medidas que permitan prevenir el panorama oscuro que planteó la Alcaldía de Bogotá por cuenta del aumento de contagios de la variante ómicron de la covid-19.

“Ese panorama es real y es al que podemos llegar. En este momento hay todavía suficientes camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El problema está en los servicios de urgencias que están en una congestión, con esperas hasta de seis u ocho horas para ser atendidos”, dijo en entrevista con RCN Radio.

Asimismo, manifestó que “la situación más crítica pasa porque la gran mayoría que están buscando los servicios de urgencias no requiere hospitalización, son cuadros leves o moderados, pero están acudiendo porque requieren de la incapacidad”.

“El anuncio del Gobierno del aislamiento y la no realización de las pruebas ha acelerado que las EPS no respondan, que no haya atención domiciliaria, que no haya telemedicina y simplemente los pacientes para poder aislarse buscan en el servicio de urgencias la incapacidad”, agregó.