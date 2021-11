Otro conductor del SITP renunció en pleno recorrido, ¿por qué?

En menos de dos semanas dos conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) han denunciado malas condiciones laborales por parte de las empresas operadoras con las que trabajan.

Esta vez, un conductor sostuvo a través de sus redes sociales que no contaba con garantías en su trabajo, por lo que tomó la decisión de renunciar al empleo y no continuar con la ruta que tenía asignada. "Ya no aguanto esta humillación que hace el Consorcio Express con sus empleados, con los sindicalizados y con los enfermos, la verdad no veo sentido madrugar a trabajar para que le descuenten el bono cada vez que quieran. En mi caso me bajaron el sueldo hace dos años por el simple hecho de afiliarme a un sindicato", afirmó el hombre.

A su vez, el conductor denunció que el salario no le es suficiente para cumplir con su obligaciones. "Me mame de Transmilenio y con el consorcio express, en todo lado buscando que uno la embarre para quitarle la plata", concluyó.