Además, dentro de la investigación que se adelanta señaló que fueron separados del cargo “de manera fulminante” cinco uniformados más que estarían implicados en el hecho, es decir que habrían sido siete los policías involucrados en la muerte de Ordóñez.

El general Moreno recalcó que se esperan los resultados de las investigaciones para determinar qué participación tuvieron estos cinco uniformados y no les temblará la mano para tomar drásticas decisiones y que respondan por los mismos delitos que los otros dos policías "que tuvieron acción directa" en la muerte.

Entre tanto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó que se dictó un auto de citación a audiencia contra dos policías por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio, mientras que con los otros cinco se busca establecer si hubo acción u omisión en este caso.

Señaló que fueron separados del cargo para que no se manipulen las pruebas ni se obstaculicen las respectivas investigaciones.

Se está a la espera del dictamen de Medicina Legal, que determine cuál fue la causa de muerte del abogado de 46 años de edad, quien fue visto aún con vida cuando fue subido a la patrulla por varios policías que llegaron a la zona y lo trasladaron al CAI de Villa Luz, el cual fue destruido durante las dos jornadas de protestas violentas que ha vivido la ciudad.

Según el relato que entregó Juan David Uribe, un amigo de Ordóñez, quien estaba en el lugar de los hechos, los policías actuaron con sevicia y uno de ellos le dijo: “de esta no se salva”.

Aseguró en La FM que su otro amigo, que fue trasladado también al CAI, le contó que a Ordóñez “lo molieron a golpes” en ese sitio y por eso cuando Juan David llegó al lugar lo encontró desmayado y sin movimiento alguno.

“Cuando llego al CAI mi amigo ya no se movía, estaba desmayado y mi otro amigo me dijo que lo molieron a golpes. Les pedí que me dejaran llevarlo a la clínica, creo que si yo no llego no lo llevan a la clínica. Lo subimos a la patrulla y lo trajimos”, agregó.