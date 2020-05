Otros dos barrios de Kennedy también tendrán alerta naranja por coronavirus

Tras haber informado el viernes pasado que barrios como Patio Bonito y María Paz no iban a ser incluidos dentro de la alerta naranja por aumento de casos de COVID -19 en la localidad de Kennedy, la Alcaldía ahora decidió incluirlos.

Así las cosas, estos dos barrios tendrán más medidas de restricción para evitar la propagación del virus. "No sabía que teníamos alerta naranja. Me acabo de enterar. Tenía entendido que no la iban a poner, pero igual me parece bueno porque la gente no estaba respetando... Muchas personas en las calles como si nada y sin protección”, dijo Martha Ospina, habitante del sector.

Lea también: Habitantes de Kennedy tienen miedo por la alerta naranja de coronavirus