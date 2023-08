La fascinación por los objetos voladores no identificados (ovnis) hace que muchas personas estén pendientes de lo que ocurre en el cielo, con el fin de grabar o aunque sea verlo por unos segundos.

Y es que esto le ocurrió a un capitalino, quien captó el momento en el que un supuesto "ovni" se vio en Bogotá.

En las imágenes que habrían sido grabadas desde Suba se puede ver el instante en el que un ciudadano se asoma a su ventana esperando que algo ocurra, pues según dice en la grabación, ya se había visto un extraño fenómeno y estaba esperando que se repitiera para captarlo con su celular.

Después de unos segundos el hombre dice "es imposible, al menos de que los ovnis nos hayan visto y digan 'allá hay gente". En ese preciso instante, un impresionante destello blanco con azul se vio al fondo de la ciudad.

La luz se mantuvo por unos segundos. Sin embargo, la reacción de sorpresa por lo sucedido no se hizo esperar y las personas que grabaron no creían haber captado ese curioso destello que hasta ahora no tiene explicación.

En redes sociales, otros bogotanos también reportaron esta la luz desde Salitre, Suba y el centro de Bogotá.

Por ahora, este video sigue siendo una incógnita, pues no se conoce con claridad de qué se trató.

Algunos internautas indican que se trataría de un transformador o hasta algunos proyectos ocultos. "Yo lo vi desde el centro de bogota. Desde muy lejos para ser un transformador"; "estación eléctrica"; "Nunca han visto eso eso es constante", entre otros.