Padre de familia en Bogotá niega presunta irregularidad al ganar la custodia de su hijo

El empresario Daniel Moya respondió a los cuestionamientos en su contra, sobre presuntas irregularidades en el proceso en el que obtuvo la custodia de su hijo menor de edad.

Cabe mencionar que unas semanas atrás, la concejal de Bogotá, Gloria Díaz, había denunciando presuntos casos de corrupción en una de las comisarías de familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en esos procesos de restablecimiento de derechos.

Según el empresario, todo comenzó cuando su expareja, Emiliana Yepes, le pidió $4.500.000 como cuota alimentaria, además de amenazarlo para que los despidieran de la compañía en la que trabaja.

"Desde el 26 de julio de 2021 no volví a ver a mi hijo. Ella me decía que si yo quería verlo que tenía que pagar una cuota de 4 millones y que iba a denunciarme con DIAGEO (empresa donde trabajaba), porque mi familia tenía acciones y con DIAGEO podría haber conflicto de intereses, además de denunciarme por violencia intrafamiliar cuando es totalmente falso", dijo.

Asimismo, explicó que "Emiliana no aportó ninguna prueba y es por una sencilla razón, nunca he sido maltratador. De las probanzas la Comisaría pudo darse cuenta que Emiliana no solamente mentía, sino que el hijo y yo estábamos siendo víctimas de violencia intrafamiliar, además profiere una medida de protección provisional a favor de mi hijo".

Moya explicó que su expareja "no dejaba de maltratarme, de amenazarme y constreñirme. Vivía diciéndome inclusive delante de la defensoría de familia de ICBF y en comisaria que yo era un psicópata, animal, violador, secuestrador, homicida, alcohólico, pobre, PERDEDOR con mayúscula, que me iba hacer despedir de la empresa, que me había quedado grande ser papá".

Caber recordar que varias mujeres en Bogotá denunciaron ante la concejal Díaz que fueron víctimas de violencia Institucional, tras indicar que una vez acuden a las Comisarias de Familia en búsqueda de justicia, lo que encuentran es un trato irrespetuoso y poco humanizado por parte de sus funcionarios.

Frente a su caso, el empresario concluyó que "no he parado de recibir agresiones verbales y amenazas por redes sociales. Emiliana me ha sacado con fotografías y con mi nombre en redes y medios de comunicación. Ha publicado el lugar donde vivo, la imagen de mi actual pareja sentimental", por lo que pidió que se esclarezca el tema y que la mujer se retracte de las denuncias en su contra.