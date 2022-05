Padres de familia exigen al Distrito garantías de transporte escolar para sus hijos

Durante este martes 31 de mayo, un grupo de padres y madres de familia salió a las calles de la capital colombiana para exigirle al Distrito que se le brinde a sus hijos el servicio de las rutas escolares que los trasladan desde sus casas a las instituciones educativas que, en la mayoría de los casos, se encuentran a grandes distancias.

TransMilenio dio a conocer que debido a estás manifestaciones se presentaron problemas en la movilidad en la calle 80 con carrera 24, más exactamente en la estación Polo, lo que generó una afectada gran parte de la movilidad en las troncales de la calle 80, las avenidas Suba y NQS.

Una de las madres de familia aseguró que, "llevamos cinco meses trayendo a nuestros hijos desde Suba hasta aquí, hasta Polo, y ya estamos cansados, hemos ido a la Secretaría de Educación, a la dirección local de Barrios Unidos, comisaría, Personería y nadie nos ha colaborado".

Agregó que lo que solicitan es que "nos den ruta, porque a algunos les han dado subsidios, pero a la mayoría no, entonces estamos apurados, porque ya no tenemos plata y no podemos ir a trabajar, porque si trabajamos ¿Quién nos trae a los niños?".

Las autoridades recomendaron tomar vías alternas. En el caso de las personas que se movilicen en sentido occidente-oriente por la calle 80, se les sugiere tomar la carrera 68 o a la Avenida Boyacá al sur, para continuar por la calle 72 al oriente.

En el lugar estuvieron presentes agentes del Esmad, gestores de convivencia del Distrito, guardianes de la personería distrital y personal de TransMilenio, que garantizaron el orden en el lugar y recuperaron la movilidad de esta zona de la ciudad.