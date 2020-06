Padres de menor aprehendida en hechos vandálicos no aparecen

El pasado lunes 15 de junio, según las autoridades, más de doce menores de edad fueron sorprendidos durante las marchas que acabaron en disturbios que se registraron en Bogotá, por cuenta de las movilizaciones de algunos sectores sociales en ciertas zonas como la calle 26 y el centro de la ciudad.

Sin embargo, según el distrito, una de las menores de edad no ha podido ser entregada a sus padres porque a la fecha no han aparecido. Así lo confirmo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“Los que llevaron a Karen irreponsablemente, siendo menor de edad a una marcha y la involucraron en disturbios violentos, no la cuidaron antes, durante, ni después. La Policía la trasladó a un centro de protección y comisaría de familia. Sus padres aún no han venido a recogerla”, contó.

Sobre este mismo hecho, el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, señaló que la menor fue trasladada el día lunes a un centro de protección de infancia y adolescencia y puesta a disposición de una comisaría de familia de Engativá. "Se encuentra en un lugar de protección del ICBF y la comisaría va entregarla para que entre en protección (...) a los demás jóvenes se les entregó a sus papás”, indicó.

Sin embargo, destacó que no es cierto que la menor estuviera desparecida como se denunció a través de redes sociales. “Los padres no aparecieron y hasta el momento no han aparecido, en redes apareció como si se hubiera desparecido, ayer tuve conocimiento y me puse en contacto con la Policía y nos informaron cuál había sido el procedimiento”, explicó.

