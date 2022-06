Padres denuncian que otro menor habría sido abusado sexualmente en colegio de Bogotá

Un grupo de padres de familia realizó un plantón al frente del colegio distrital Manuela Ayala de Gaitán, ubicado en la localidad de Engativá, tras denunciar que un menor de 6 años de edad habría sido abusado sexualmente en esa institución educativa.

Sin embargo, los manifestantes precisaron que por ahora se desconoce quien sería el responsable de la agresión contra el menor.

En diálogo con RCN Mundo, la madre del niño que cursa el grado transición en ese colegio, dio a conocer que desde la semana pasada su hijo empezó a mostrar comportamientos extraños, que lloraba mucho y se mostraba agresivo a que lo bañaran, o incluso ir a hacer sus necesidades al baño.

Ante esa situación, la mujer pidió una cita con la oficina de Psicología del colegio y allí le dijeron que el menor no presentaba alteraciones o comportamientos fuera de lo normal.

"Siguen los otros días y él sigue manifestando que alguien grande lo toca, que una vez había sido en el baño y otra en el patio. Le pregunto que si sabe quién es, que si es un niño, que si es un celador... no responde nada, no dice nada, le cambia el ánimo, se pone triste, se pone nervioso, se coge sus manitas y no dice nada", dijo.

La madre del menor relató que "él siempre se acuesta temprano, 6:30 o 7:00, eran las 9:00, 10:00 de la noche, mami no quiero dormir, papi no quiero dormir, ya no me gusta dormir, tengo pesadillas feas... Yo le dije a la psicóloga de acá que mi hijo no está bien".

Este caso se suma a otra denuncia que se registró el mes pasado en esa misma institución educativa, en donde un niño de 10 años habría sido abusado por estudiantes de grado once, por lo que varios padres de familia pidieron explicaciones al colegio y que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Entre tanto, la madre del niño solicitó el retiro de su hijo de plantel y de la hermana del menor que habría sido abusado. Los padres de familia aseguraron que el nuevo rector que está al frente de la institución no se ha presentado en los comités de convivencia, ni ha accedido a reunirse con ellos para atender esos hechos.