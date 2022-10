Papá del niño asesinado en Melgar pidió que llamaran a su exesposa tras ser capturado

¿Lo que se sabe del crimen?

Gabriel Enrique González, de 50 años, llegó hasta la casa de su exesposa para recoger a su pequeño hijo Gabriel Esteban, como habitualmente lo hacía, cada 15 días. Sin embargo, nadie se esperaba el terrible desenlace.

El hombre fue hasta la casa de Consuelo Rodríguez, ubicada en Usme, el pasado sábado 1 de octubre y nadie notó ningún comportamiento extraño.

“El domingo él me escribió un mensaje donde decía que me había dejado una USB, en el baño de mi casa. En la memoria había un video en el que decía que iba a asesinar a mi hijo. Luego de eso, apaga el teléfono, pero vuelve a aparecer a las 4:07 minutos del lunes y me envía la foto del niño ya sin vida”, contó Consuelo Rodríguez, la madre del menor.

La mujer aseguró que nunca sospechó nada, sino hasta que vio el video de la USB, que no fue grabado ese mismo día, “sino como de una semana atrás. Esto ya lo venía planeando mucho antes”, manifestó.