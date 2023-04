“Para de sufrir mamón”: Claudia López a Enrique Peñalosa tras críticas a su administración

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió contra el exalcalde Enrique Peñalosa, luego de que el exfuncionario criticará nuevamente su administración a través de Twitter y lo catalogó como de "mamón".

Cabe mencionar que el exalcalde de Bogotá escribió inicialmente que "Claudia López no es buena para gerenciar, solo para hablar (y gritar), tanto show de que TransMilenio era malo y que ella haría mucho metro. No va a dejar contratado un centímetro de la famosa línea 2. Nosotros dejamos contratada la línea de metro que está en construcción (con muchos más kilómetros que la que ella no va a poder contratar) y además dejamos varias troncales de TransMilenio que están en construcción”.

Ante estas declaraciones, la alcaldesa dijo que Peñalosa no debería criticar su Alcaldía, ya que ella ha sido una de las defensoras de las tres líneas del metro de Bogotá para que se hagan realidad en los próximos años, mientras agregó que el exalcalde tiene una gran mezquindad política.

Le puede interesar: Robo de una válvula causó emergencia por fuga de gas en Bogotá

“A diferencia de tu mezquindad, nuestra Alcaldía y yo personalmente ha defendido el Metro de Bogotá porque es de la ciudad. El contrato Línea 1 va en 19% de ejecución, Línea 2 sale a licitación y dejamos la prefactibilidad de la Línea3 a la próxima administración. !Para de sufrir mamón!”, sostuvo López en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa concluyó que Enrique Peñalosa solo ha hecho malos comentarios y le ha enviado "una mala onda a Bogotá" para que no se realicen los proyectos de su administración, mientras ella ha intentado consolidar la contratación de la segunda línea del metro que pasaría por las localidades de Chapinero, Engativá y Suba, de forma subterránea.

Lea también: Claudia López da detalles acerca de la apelación de la AV. Boyacá

”Qué mezquindad y mala onda con Bogotá. Suba y Engativá tendrán metro subterráneo. Hicimos en 4 años lo que se demoró 20 para la Linea1: estructurar, conseguir la plata y la contragarantía, este año abre la licitación y el entrante se adjudica. Cómo dice la canción 'sufre mamón'", finalizó.