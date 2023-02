Para este martes, 7 de febrero, desde las 10:00 de la mañana, se reportó un bloqueo en la Carrera 69 con Calle 9 A en sentido norte – sur, donde alrededor de 100 personas salieron a marchar.

Según vecinos del barrio Marsella de la localidad de Kennedy manifiestan que la protesta tiene que ver con la decisión de demoler un parque en el sector.

Por su parte, Diego Cancino, concejal de Bogotá, sostiene que, “así está el barrio Marsella. Le mandaron más de 60 antimotines a un grupo de vecinos de la tercera edad y jóvenes del barrio, que lo único que piden es que no les demuelan el parque natural que tienen en el barrio. El Distrito no aprecia el diálogo, eligió de nuevo la violencia”.

Asimismo, otro ciudadano publicó un video en el que sostiene que, “mujeres violentadas por la Alcaldía de @ClaudiaLopez se encadenan y se declaran en huelga de hambre barrio Marsella en defensa de su parque y ante la represión del ESMAD”.

En medio de este audiovisual compartido por redes sociales, una de las mujeres encadenada indica que, “estoy en el parque La Paz, defendido el derecho a este ambiente, defendiendo el derecho de mi comunidad y me declaro en huelga de hambre, si acá me sacan, me sacan muerta porque no voy a permitir que talen estos árboles y que sigan pasando por encima de mi comunidad. Nosotros estábamos pacíficamente y ellos nos arremetieron contra mis vecinas de edad y todo. No es justo que hagan todo esto”.

Es así que los residentes de Marsella indican que la Alcaldía no ha querido dialogar y ha usado la fuerza contra ellos.