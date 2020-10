Para habitantes de Bogotá la inseguridad es más que una simple percepción

Habitantes de la ciudad de Bogotá piden a la administración que tome medidas frente a la inseguridad que parece hacerse presente con más frecuencia, en las calles capitalinas.

El más reciente caso de inseguridad que causó la indignación y el rechazo de los habitantes de esta ciudad, fue el de la muerte de José Reniel Perdomo, un joven empleado de obras, que murió durante un aparente hurto.

Lea también: Investigan muerte de joven por robarle el celular en Bogotá

El hecho que quedó registrado en vídeo, se presentó en la localidad de Suba, cuando tres sujetos lo abordaron y lo apuñalaron en varias oportunidades.

“Queremos que se haga justicia, entendemos que ya hay dos personas que fueron capturadas en el sector, pero no tenemos claridad de lo ocurrido. No queremos que esto le ocurra a nadie más, que le quiten la vida a alguien más como se la quitaron a José”, señaló una prima que departía con el joven muerto, momentos antes del hecho.

Mientras los familiares de esta reciente víctima de la inseguridad, piden justicia, son más las denuncias que se conocen por hechos de inseguridad.

RCN Radio habló con los habitantes de varios sectores de Bogotá, quienes aseguran que son necesarias medidas urgentes, sobretodo en algunas zonas puntuales de la capital del país.

“Esta zona cerca al portal del 20 de julio y los mismos articulados de Transmilenio, se están convirtiendo en lugares peligrosos, donde cada día son más los robos que se ven y más inseguro se siente uno” dijo Claudia Jiménez, habitante del sector, quien además fue enfático en afirmar que en Bogotá la realidad de la inseguridad es mucho más que una simple percepción.

Pero en el norte de Bogotá la situación no es diferente. “Esto está preocupante, roban a cualquier hora y tienen azotado el sector, roban en las calles y en los comercios, uno realmente no se siente seguro, incluso de día y sin ninguna vergüenza, atracan” destacó un habitante del sector de Cedritos, quien por seguridad, no quiso dar su nombre.

Pese a las denuncias, el Distrito, por medio del secretario de Seguridad, Hugo Acero señaló que la realidad es otra y que desde julio a lo que va del mes de octubre, las cifras han bajado en la capital del país.

Lea también: Capturan más de 300 personas por secuestro y extorsión

“Estamos concentrando los esfuerzos en los territorios donde se está presentado este delito y esperamos que las cifras continúen disminuyendo como ha ocurrido desde el mes de julio. La idea es mantener los números por debajo de las del 2019 durante el fin de año” señaló el secretario Acero y destacó que esa disminución es el resultado del trabajo que se ha realizado de manera conjunta entre el Distrito, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá asegura que viene fortaleciendo el nuevo sistema de cuadrantes abiertos con el que se busca reaccionar de forma más rápida ante un hecho de delincuencia. Además destacan que junto a la administración Distrital se ha realizado un trabajo de refuerzo de las medidas de seguridad en los portales, estaciones y articulados de Transmilenio para reducir las cifras de hurtos que se puedan presentar en ese sistema de transporte.