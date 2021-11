Luego de dos semanas de pedagogía, este martes 16 de noviembre hay disponibilidad de mil cupos de estacionamiento en vía pública, ubicados en el sector de Chicó Norte, localidad de Chapinero, entran en operación estas Zonas de Parqueo Pago en Bogotá, las cuales buscan contribuir con el ordenamiento del espacio público al tiempo que se busca incentivar el uso del transporte público y medios de transporte sostenibles.

El horario será inicialmente de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los sábados de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Los domingos y festivos o en horas diferentes a las del horario de servicio, el estacionamiento en estas zonas no genera cobro y los ciudadanos podrán parquear sin que esto acarree una multa de tránsito.

Los recursos recaudados serán destinados al Fondo de Estabilización de Tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, así como al mantenimiento de la malla vial en las zonas donde opere el proyecto y a la implementación de nuevas Zonas de Parqueo Pago.

“Las zonas de parqueo pago, deben funcionar igual a un parqueadero, aquí lo que se firma es un contrato con el operador que es la terminal de transporte y los usuarios, tenemos también multas a la aplicación de tarifas, una persona que deja el carro parqueado una hora tiene el plazo de 30 minutos para extender ese pago y si no lo hace; el facilitador le pone un cepo y retirarlo cuesta hasta $90.000”, aseguró el secretario de movilidad Nicolás Estupiñán.

A su turno varias personas mostraron descontento con esta decisión tomada por el Distrito y aseguran que si es público no deberían cobrarlo otros, manifestaron que las vías de la ciudad no son las más óptimas como para cobrar por parquear en las calles.

“No me parece pagar por algo que es espacio público, no deberíamos pagar por parquear en la calle, las vías son una vergüenza, las ciclorutas de lo peor y hasta mal construidas; yo no estoy de cuerdo con ese cobro pero pues si ya es una orden nos toca cumplir”, aseguró un conductor de carro particular.

“Estoy de acuerdo porque le da orden a la ciudad, pero va a generar inseguridad, ósea si se debe pagar pero ¿quién estará pendiente de los carros particulares y que no le roben los vidrios o espejos y hasta llantas?”, dijo Emilia transeúnte en Bogotá.

Las Zonas de Parqueo Pago estarán ubicadas inicialmente en el sector de Chicó Norte, localidad de Chapinero, entre las calles 76 y 94 y entre la Autopista Norte y la Carrera 11.