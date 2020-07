Paso a paso si un familiar muere en casa o en un hospital durante la pandemia

Colombia ya superó los 5.600 muertos por coronavirus y se acerca a los 160.000 casos identificados, mientras que el Gobierno ha alertado que las semanas que vienen serán las más difíciles por la pandemia debido a que se alcanzara el pico.

Ante ello, la Secretaría de Salud de Bogotá recordó cómo debe ser el traslado de los cuerpos de personas que murieron a causa del virus o de otra enfermedad ya sea en el hospital o en su casa porque deben cumplirse ciertos protocolos de bioseguridad.

El coronavirus cambió totalmente la cotidianidad de las personas, y las honras fúnebres y entierros no quedaron al margen de ello. Ya no se pueden realizar las honras fúnebres masivas, únicamente un grupo reducido de familiares podrá despedirse de su ser querido si no falleció por Covid.